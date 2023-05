Napoli, uomo accoltellato alla schiena e al torace a pochi passi da Toledo Le indagini affidate alla Polizia di Stato

E' stato condotto in codice rosso all' Ospedale del Mare l'uomo accoltellato nel pomeriggio di oggi, 2 maggio, nel centro di Napoli; secondo le prime informazioni sarebbe stato raggiunto da almeno due fendenti, uno alla schiena e l'altro alla parte sinistra del costato. Il ferimento sarebbe avvenuto in via Stendhal, a pochi passi dalla fermata Toledo della Linea 1, dal Comune di Napoli e dalla Questura.

da quanto si apprende la vittima non sarebbe in pericolo di vita. Le indagini sono affidate all'Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Napoli, gli agenti stanno ricostruendo la dinamica. L'uomo ferito, arrivato cosciente in ospedale, avrebbe raccontato di essere stato colpito da un suo conoscente durante una lite nata per futili motivi; sono in corso le ricerche del responsabile.