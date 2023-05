Accoltellamento in un garage: fermato un 72enne Dopo una lite nata per futili motivi

Gli agenti della Questura di Napolihanno fermato un 72enne, già noto e con precedenti, per l'accoltellamento avvenuto ieri pomeriggio in un garage di via Stendhal. L'uomo, rintracciato grazie alla denuncia della stessa vittima che lo aveva riconosciuto al momento della lite, è stato identificato anche grazie alle telecamere di video sorveglianza. Il 72enne, che si è costituito, deve ora rispondere di tentato omicidio. Tutto, da quanto ricostruito dagli agenti, sarebbe nato da una lite per futili motivi: i due, che si conoscevano, avrebbero iniziato a discutere e il 72enne avrebbe spinto la vittima, mandandola a terra e iniziando a colpirlo con un corpo contundente. L'aggressore si è poi allontanato su un'auto nonostante il tentativo di una persona, che aveva assistito all'aggressione, di fermarlo.