Rapine a Malta: mandato di arresto europeo in Campania Operazione della squadra mobile di Napoli in collaborazione con la divisione Sirene

Gli agenti della squadra mobile, in collaborazione con la divisione Sirene del servizio per la cooperazione internazionale di polizia, hanno eseguito un mandato di arresto europeo nei confronti di un 35enne napoletano già detenuto presso la casa circondariale di Poggioreale, emesso dalle autorità maltesi nello scorso mese di marzo per rapina e associazione per delinquere, commessi a Malta nel febbraio del 2020.