Rapina un anziano e tenta la fuga: arrestato un 29enne algerino Intervento della polizia in Piazza Garibaldi a Napoli

Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale, sono intervenuti in piazza Guglielmo Pepe per una segnalazione di un uomo che stava inseguendo l’autore di una rapina ai danni di un anziano.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno visto l’uomo che, indicando la persona che stava inseguendo, ha raccontato che quest’ ultimo dopo aver spintonato un anziano lo aveva rapinato del suo cellulare. Infine, aveva ceduto il telefono ad alcune persone che erano riuscite a far perdere le proprie tracce.

Gli agenti hanno inseguito e bloccato il fuggitivo e, in quel momento, la vittima lo ha riconosciuto come autore della rapina dichiarando che, poco prima, mentre si trovava in piazza Garibaldi, era stato colpito alle spalle dallo stesso che poi gli aveva strappato il cellulare dalle mani. Un 29enne algerino con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato per rapina aggravata.