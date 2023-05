Blitz nel ristorante cinese: alimenti non tracciati e irregolarità: denunciato Controlli a raffica sul territorio

Nel comune di Qualiano il titolare di un ristorante orientale, cinese di 40 anni, è stato sanzionato dai carabinieri per violazioni della normativa sull'igiene e la sicurezza dei luoghi di lavoro. Molti degli alimenti stoccati erano privi di indicazioni sulla tracciabilità. Non erano presenti spogliatoi per il personale e l'impianto elettrico mostrava evidenti problemi di conformità. In un bar di Varcaturo i carabinieri hanno rilevato scrostature agli intonaci della dispensa e del laboratorio di pasticceria.

Alcuni frammenti si erano posati anche sui piani di lavorazione degli alimenti. Il quadro elettrico era sprovvisto di protezione ed era alto il rischio di folgorazione. Stesse violazioni contestate al titolare di un lounge bar in località lago patria. Controlli dei carabinieri e dell'ispettorato del lavoro di NAPOLI effettuati anche in alcuni cantieri nel comune di Giugliano. Per l'amministratore unico di una ditta edile del posto una denuncia in stato di libertà per diverse violazioni alla normativa sul lavoro. tre i lavoratori identificati, due in nero, uno di questi extracomunitario senza permesso di soggiorno. Dei 25 operai di una ditta di Giuliano con cantieri nello stesso comune due erano in nero, uno addirittura minorenne. L'impresario è stato sanzionato con una multa di 49.000 euro circa. Entrambi i cantieri sono stati sospesi.