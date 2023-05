Castellammare di Stabia, confronto sul passaggio a livello di Via Nocera I Commissari prefettizi: sul progetto si procede d'intesa con Eav e ci sarà incontro pubblico

Non accennano a placarsi le polemiche sui lavori che l'Eav sta effettuando in città per realizzare la nuova stazione, raddoppiare le corse sulla tratta per Sorrento e rivoluzionare la mobilità in città dove si prevede di sopprimere il passaggio a livello di Via Nocera, ubicato nel cuore della città, e realizzare un sottopasso.

La dichiarazione dei Commissari Prefettizi sull'opera da realizzarsi

Sull'argomento che, insieme ai lavori in corso per la nuova stazione ferroviaria, sono intervenuti i commissari comunali precisando: “Nessuna delega naturalmente è stata conferita in merito alla decisione sulla fattibilità dell’opera, continuano invece, in base alle competenze di ciascuno, le interlocuzioni tra i tecnici Eav ed i tecnici comunali. Al termine di questo percorso, si è già convenuto sulla opportunità di tenere un confronto pubblico tra Eav e la Città, presente la Commissione Straordinaria, presumibilmente già nel prossimo mese di giugno, nell’esclusivo interesse di Castellammare di Stabia e delle esigenze della sua comunità”.

Il Presidente di Eav Umberto De Gregorio ha commentato: "Perfetto. Quindi il percorso è chiaro e tracciato: i tecnici di EAV e del Comune stanno lavorando per presentare il progetto della soppressione del PPLL e creazione di un sottopassaggio in un confronto pubblico. Il progetto è nell’esclusivo interesse di Castellammare e delle esigenze della sua comunità.

Su questo occorrerà fare molta chiarezza. Senza ideologie e prevenzioni. EAV poi, dopo il confronto pubblico, presenterà il tutto in conferenza dei servizi e qui si avrà il via libera o meno al progetto. Ognuno si assumerà le proprie responsabilità. Il progetto è appunto un progetto, da discutere e da emendare, esaminando tutti i pro e tutti i contro.

EAV ha il dovere di proporre la chiusura del Passaggio a Livello, non per una sua scelta ma per un preciso obbligo imposto dalla normativa sulla sicurezza ferroviaria".

De Gregorio (Eav): eliminare i passaggi a livello è un obbligo per la sicurezza

Su questo aspetto il presidente De Gregorio è categorico: "Ovunque si fanno opere infrastrutturali importanti, in Italia e nel mondo, si sopprimono i passaggi a livello. D’altronde le opere già previste sulla tratta Castellammare/Sorrento prevedono in prospettiva un treno ogni 12 minuti su doppio binario. Questo vorrebbe dire in pratica tenere chiuso nel pieno centro della città, con tutti i rischi che ciò comporta, il PPLL per 3 minuti ogni sei 6 minuti. In pratica ogni 60 minuti il PPLL (automatizzato e non più presenziato) resterebbe chiuso per 30 minuti. Ci immaginiamo gli effetti sul traffico? Ed i rischi per la sicurezza? Una città moderna, una ferrovia moderna, può immaginare una cosa del genere? EAV ha il dovere di proporre, la conferenza dei servizi, a cui parteciperanno tutti gli enti, deciderà".

Intanto oggi i rappresentanti delle associazioni di categoria del turismo e del commercio della Penisola Sorrentina hanno incontrato il Presidente De Gregorio per un aggiornamento sull'istituendo servizio metropolitano sorrentino individuato come soluzione per abbattere la pressione del traffico automobilistico sulla statale 145.

(Nella foto il passaggio a livello di Via Nocera)