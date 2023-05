Tifosi Ajax aggrediti a Napoli: arrestati 6 ultras Attività di indagine nata l'11 ottobre scorso, subito dopo la gara di Champions League

Gli agenti della Polizia della Questura di Napoli hanno eseguito ordinanze di custodia cautelare (4 ai domiciliari e 2 in carcere) nei confronti di 6 ultras per gli scontri con i tifosi dell'Ajax, avvenuti l'11 ottobre scorso, con l'accusa di associazione per delinquere, porto di armi e lesioni aggravate. Due aggressioni diverse sono state poste sotto la lente di ingrandimento dalla Digos attraverso le attività tecniche che hanno permesso di ricostruire la dinamica degli eventi, l'individuazione degli indagati e l'operatività dell'associazione per delinquere.

Anche perquisizioni per 3 persone

Due ragazzi olandesi furono feriti nei pressi di piazza Bellini. Poi, in via Medina, gli ultras azzurri aggredirono altri supporter dei lancieri. Già nel dicembre scorso, altri tre ultras del Napoli furono sottoposti al divieto di dimora. Ai 6 arresti si aggiunge l'esecuzione di un decreto di perquisizione personale, locale e informatica, emesso dalla Procura della Repubblica di Napoli, nei confronti di altre 3 persone, di cui 2 appartenenti a gruppi ultras, indagati - in concorso con gli arrestati - per l'aggressione ai tifosi olandesi.