Sant'Anastasia: bambina ferita nella stesa, Borrelli porta il caso in Parlamento "L'esponente di AVS: "Bisogna arginare la diffusione delle armi nel napoletano"

Bambina ferita a Sant'Anastasia. Borrelli (AVS) porta il caso in parlamento. "Bisogna arginare la diffusione delle armi nel napoletano. Troppo facile procurarsi anche una mitraglietta. Ministro venga in aula".

Il deputato dell'Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli intervenendo in aula ha ricordato il gravissimo episodio della sparatoria avvenuta a Sant'Anastasia dove una intera famiglia ,compresa una bambina di 10 anni, è rimasta vittima di una "stesa" effettuata da due ragazzi imparentati con dei clan di Somma Vesuviana.

"La diffusione delle armi nel napoletano ha raggiunto livelli altissimi. Anche procurarsi una mitraglietta da parte di giovani criminali è diventato facilissimo. Il ministro deve venire in aula per spiegarci come si è deciso di arginare un fenomeno crescente e sempre più pericoloso. Si spara con facilità e anche per motivi stupidi. Questa volta è stata evitata la tragedia solo grazie al caso e al provvidenziale intervento di un passante che ha soccorso e accompagnato in ospedale la famiglia colpita dai proiettili" ha spiegato il deputato Borrelli.

