Pomigliano, 13 enne precipita dal terzo piano, corsa al Santobono: è salva Tragedia sfiorata. Indagano i carabibieri. La Ragazza era sola in camera

Si è sfiorata la tragedia a Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli: una 13enne è precipitata dalla finestra della propria abitazione al terzo piano. Un volo di 15 metri da una delle palazzine della "219" il complesso popolare di pomigliano, dove sono prontamente intervenuti i soccorsi del 118 che hanno trasportato la ragazzina all'ospedale Santobono di Napoli. La bimba è cosciente e non sarebbe in pericolo di vita.

Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, la caduta sarebbe avvenuta per cause accidentali: la 13enne era da sola in camera sua quando si è sporta per rimettere a posto una tenda fuori alla finestra e in quel momento ha avrebbe perso l'equilibrio e sarebbe precipitata. Il pm della Procura di Nola ha disposto alla sezione rilievi dei carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna tutti gli accertamenti necessari alla precisa ricostruzione dell'accaduto.