Tentato omicidio di Afragola, preso anche il complice grazie alle telecamere Oggi il fermo disposto dalla Procura di Napoli Nord

Nella serata di ieri la Procura della Repubblica di Napoli Nord ha emesso un decreto di fermo nei confronti del secondo autore della colluttazione che si è verificata lo scorso 17 giugno in Corso Vittorio Emanuele III ad Afragola. Tale provvedimento restrittivo è stato emesso dopo che i Carabinieri della sezione Operativa della Compagnia di Casoria e della stazione di Afragola hanno identificato e rintracciato anche il secondo presunto autore coinvolto nell'episodio, nel corso del quale erano stati esplosi almeno tre colpi di arma da fuoco e due soggetti di Afragola avevano riportato ferite da arma da taglio e da fuoco, ma non sono in pericolo di vita.

Fermato un 20enne originario del Togo e individuato come presunto autore del tentato omicidio, in concorso con un altro 22 enne del Togo raggiunto oggi da prvvedimento di fermo. Il comlice è stato individuato grazie alle numeros etelecamere dell'area.