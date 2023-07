Droga nascosta tra le ortiche: arrestato un 44enne L'uomo risulta percettore di reddito di cittadinanza

Un 44enne di Grumo Nevano - Napoli- è stato arrestato dopo che i carabinieri nel corso di una perquisizione hanno trovato nella sua abitazione oltre 90 grammi di hashish, 3 grammi circa di marijuana, un coltello e materiale per il confezionamento dello stupefacente. La droga era in giardino, sotto ad un sasso tra le ortiche. Trovati anche 230 euro, in banconote di piccolo taglio, probabile provento illecito. L'uomo, che risulta percepire il reddito di cittadinanza, è stato arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio. Ora è in attesa di giudizio.