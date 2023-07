In tre sulla moto e senza casco: così è morta Serena a soli otto anni, inchiesta La Procura di Torre Annunziata ha aperto un fascicolo per fare piena luce sulla tragedia

La procura di Torre Annunziata ha aperto un'inchiesta sulla morte di Serena Bove, la bambina di 8 anni vittima di un incidente in moto avvenuto a Gragnano. Secondo quanto accertato sulla moto viaggiavano in tre: la piccola, che non aveva il casco, è caduta sbattendo la testa sull'asfalto. Sembrava che stesse bene. È stata però trasportata prima all'ospedale di Castellammare di Stabia e poi trasferita all'istituto pediatrico Santobono-Pausilipon. Le sue condizioni sono apparse gravissime: la bimba è stata sottoposta d'urgenza a un intervento neurochirurgico, ma è morta per le ferite riportate.

La ricostruzione dell'incidente

Il conducente della moto ha perso improvvisamente il controllo del mezzo e i tre sono caduti a terra. Serena si è rialzata, ma poi si è accasciata, e non si è più svegliata. La bambina tutte le sere faceva un giro in moto con la commessa del negozio dei genitori e il fidanzato. Papà e mamma di Serena sono commercianti di abbigliamento molto noti ed hanno un negozio in via pasquale Nastro nei pressi del luogo dell'incidente: la bambina era figlia unica, frequentava la seconda elementare al terzo circolo didattico «San Marco» di Castellammare di Stabia.