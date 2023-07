In fiamme la fabbrica di pomodori La Torrente, evacuate alcune case A Sant'Antonio Abate, si indaga sui fuochi esplosi per un matrimonio

E' una delle industrie conserviere più note del Sud la fabbrica in cui da ore si tenta di spegnere un incendio di vaste proporzioni. Nella fabbrica di pomodori La Torrente a Sant'Ant'Antonio Abate il rogo è scoppiato in mattinata. Subito l'aria è dibentata irrespirabile e alcune famiglie nelle vicinanze sono state evacuate per precauzione. Non si hanno notizie di feriti o intossicati, i vigili del fuoco hanno avuto difficoltà a domare l'incendio nella zona del piazzale in cui erano presenti basi di legno.

Ad innescare l'incendio forse fuochi d'artificio abusivi per un matrimonio nelle vicinanze. Secondo alcuni testimoni del posto le fiamme si sarebbero sprigionate in seguito agli spari dei fuochi all'uscita di casa di uno sposo diretto in chiesa.