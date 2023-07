Crolla palazzina di tre piani: persone sotto le macerie Un passante e un bambini travolti dalle macerie sono stati trasportati in ospedale

Terrore nel centro storico di Torre del Greco, dove le macerie della palazzina crollata sono un'alta colonna che ha bloccato una vasta zona. La gente dei palazzi vicini è scesa in strada, mentre vigili del fuoco, carabinieri e protezione civile stanno scavando alla ricerca di superstiti. Non è chiaro quante persone fossero nell'edificio. Un passante e un bimbo, investiti dalle macerie, sono stati soccorsi e medicati. Le loro condizioni non destano preoccupazione. Il sindaco di Torre del Greco, che si trovava fuori città, sta rientrando per seguire le operazioni.

A venire giù attorno alle 11.30 è stato un edificio in corso Umberto I al numero 61, nel centro storico del paese vesuviano. Sul posto stanno operando le squadre dei Vigili del fuoco e i carabinieri. Attivate le squadre Usar, specializzate nella ricerca e soccorso dei dispersi. L'area intorno al crollo è stata delimitata.

Aggiornamento

C'è una terza persona che vive nelle macerie della palazzina crollata a Torre del Greco, in provincia di Napoli. La persona degli strati viventi non è ancora identificata. In precedenza non era stato salvo dai soccorsi intervenuti sul posto un ragazza di 19 anni e un uomo. Tutti sono stati portati in ospedale. All'interno della palazzina, in corso Umberto I all'angolo con vico Pizza, vivonono 5 nuclei familiari. Proseguono le operazioni di ricerca e assistenza da parte di Vigili del Fuoco, Carabinieri e Polizia Municipale.