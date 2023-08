A 15 anni in piazza con uno scooter rubato: carabinieri denunciano minore E' successo a San Sebastiano al Vesuvio

Ci troviamo a San Sebastiano al Vesuvio in piazza della Repubblica e sono quasi le 22. I Carabinieri della locale stazione notano un ragazzino a bordo di un honda sh e lo fermano. Lo scooter non ha le chiavi e dal quadro dei comandi fuoriescono dei fili elettrici utilizzati per mettere in moto il mezzo. Il centauro ha da poco compiuto 15 anni e proviene da Napoli ma certamente non gli manca la malizia.

“L’ho trovato in strada e ho deciso di farmi un giro”. Questo è quello che dirà ai carabinieri che da accertamenti constatano come quello scooter fosse stato rubato il 27 luglio scorso ad Ercolano.

Il minorenne è stato denunciato per ricettazione e affidato alla propria madre mentre lo scooter è stato consegnato al legittimo proprietario