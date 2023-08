Sequestrato dalla Procura, hanno dato fuoco all'ex stadio di Casandrino Era utilizzata come discarica di rifiuti speciali: qualcuno aveva paura di essere scoperto

Ieri sera carabinieri e i vigili del fuoco sono intervenuti a Casandrino, in provincia di Napoli, per un incendio di vaste dimensioni divampato in via Siracusa, all’interno dell’ex stadio comunale.

La struttura, in disuso, è stata sequestrata lo scorso aprile dai carabinieri su disposizione della Procura di Napoli per sversamento di rifiuti. Grandissima la difficoltà per i vigili del fuoco che sono riusciti a domare l’incendio dopo diverse ore.

Quattro le autobotti intervenute. Non si registrano feriti nè danni alle abitazioni vicine.