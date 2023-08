Simula di avere un mitra ma era un bastone, rapinate le vittime a Villaricca L'uomo, un 43enne di Mugnano, ha imbracciato il bastone come se fosse un'arma: arrestato

Simula di avere un mitra - in realtà era un bastone - e riesce a rapinare così alcuni giovani di Villaricca. L'uomo, un 43enne di Mugnano, ha imbracciato il bastone come se fosse un'arma: ha finto di avere un fucile e lo stratagemma ha funzionato visto che è riuscito a farsi consegnare 60 euro. Le vittime, però, hanno allertato il 112, fornendo una sua descrizione accurata. I carabinieri lo hanno trovato poco lontano, rinvenuta anche 'l'arma'. L'uomo è ora in carcere, in attesa di giudizio.