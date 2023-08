A Massa Lubrense in fiamme il Monte San Costanzo Sono state evacuate alcune famiglie le cui abitazioni erano lambite dal fuoco

Fino a mercoledì sera non si erano registrati i gravi episodi di incendi boschivi nell'area della Penisola Sorrentina, ma nella tarda serata di ieri sera (mercoledì 23 agosto) un imponente incendio si è sviluppato lungo le pendici di Monte San Costanzo.

Sul posto sono sopraggiunti Carabinieri,Vigili del Fuoco e la Protezione Civile, ma complici le condizioni particolarmente aride di questo mese di agosto le fiamme sono rapidamente divampate fino a raggiungere alcune abitazioni, tanto da costringere le autorità a disporne per sicurezza l'evacuazione.

Per quanto riguarda le cause dell'incendio non è ancora chiaro da cosa sia stato generato, sta di fatto che diversi ettari di macchia mediterranea sono stati bruciati dal fuoco.