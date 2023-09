Ischia, un chilo di hashish in camera da letto, arrestato 18enne Il giovane fermato a un posto di blocco

I carabinieri di Ischia hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 18enne incensurato di Forio. Durante un controllo alla circolazione il giovane è stato trovato in possesso di un piccolo involucro contenente 2,4 grammi di hashish e 340 euro in contante. La perquisizione è stata estesa anche alla sua abitazione e, in camera da letto, i militari hanno trovato 10 panetti della stessa sostanza per 1 chilo circa di stupefacente. In casa anche l'occorrente per confezionare e pesare le dosi. Il 18enne è stato sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio.