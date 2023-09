Aggredisce madre e e sorella a Scampia, 40enne arrestato per maltrattamenti Carabinieri allertati per una lite in famiglia

I Carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia un 40enne di Scampia. La gazzella - allertata dal 112 - è intervenuta per la segnalazione di una lite in famiglia. Nell’appartamento il 40enne che aveva appena aggredito la propria madre e la propria sorella ancora presenti.

L’uomo non contento continuava anche in presenza dei carabinieri tra il terrore delle donne. I militari sono riusciti a bloccare il 40enne e lo hanno arrestato per poi trasferirlo in carcere in attesa di giudizio. Le vittime, almeno fisicamente, stanno bene e si sono riservate la possibilità di recarsi in ospedale.