Portici: due arresti per droga e una denuncia per armi Controlli dei carabinieri nel napoletano

E’ di due arresti e una denuncia il bilancio dei controlli eseguiti dai carabinieri della compagnia di torre del greco nella città di Portici.

Massima attenzione lungo via Dalbono, luogo dove si sono registrate fibrillazioni.

In manette per detenzione di droga a fini di spaccio un uomo e la sua convivente. Durante una perquisizione in casa i carabinieri hanno rintenuto e sequestrato 49 dosi di cocaina e una stecchetta di hashish. Con la droga anche materiale per il confezionamento e il taglio delle dosi. Sono ora in cella, il primo nel carcere di Poggioreale, la donna in quello di Pozzuoli.

Denunciato per porto abusivo di armi un 37enne di origini foggiane. E’ stato controllato in auto ed è lì che i militari hanno trovato un manganello di ferro flessibile di quasi 60 cm. L’arma è stata sequestrata.

Non sono mancati controlli alla circolazione. Decine di automobilisti sono stati sanzionati per violazioni al codice della strada: gran parte delle contestazioni, come spesso accade, per mancanza della copertura assicurativa.