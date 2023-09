Napoli nord Casavatore: scatta l'indagine sui parcheggi abusivi Polizia locale in campo nella notta all'illegalità

La polizia locale di Casavatore diretta dal comandante colonnello Antonio Piricelli ha dato avvio a controlli serrati dei parcheggi presenti sul territorio che operano in dispregio alle normative vigenti in materia.

I servizi mirati tesi ad avere un controllo capillare del territorio portarono al controllo ed ispezione di una attività dedita al parcheggio di auto e trasporto di persone da e per l’aereoporto di Capodichino ubicata a confine con Secondigliano in prossimità del Rione Berlingieri.

Dagli accertamenti furono sequestrati due manufatti abusivi con relativa convalida da parte del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Napoli nord e sanzionate le bandiere pubblicitarie installate prive dei titoli autorizzativi. Le attività poste in essere dalla polizia locale hanno portato il Suap ad avviare l’apertura del procedimento per poi concluderlo con l’emissione dell’ordinanza del 29.09.2023 di divieto di prosecuzione di attività per il parcheggio.