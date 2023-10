Terremoto notte di ansia: altra scossa 2.2 alle 4. Pozzuoli, scuole chiuse Crollano calcinacci ad Agnano dopo il terremoto di ieri sera alle 22.08 di magnitudo 4.0

Terremoto nei Campi Flegrei, lo sciame sismico continua. Dopo il sisma di magnitudo 4.0, di ieri sera alle 22.08, altre scosse sono state registrate dai sismografi dell'Ingv. Dopo le ore 4 è stata registrata una scossa di magnitudo 2.2 , prima altri eventi tellurici di minore entità . Intanto ad Agnagno si registrano lievi danni. In un video, divenuto rapidamente virale sul web, si vedono alcuni calcinacci crollati al suolo.

I crolli

E quella appena trascorsa è stata una lunga notte di ansia e paura in tutta l'area dei Campi Flegrei. Molta gente è scesa in strada, ma nessun ferito per lo sciame sismico che da giorni colpisce la zona per il fenomeno del bradisismo. Calcinacci sono caduti dalla torre ex Solfer, azienda dismessa di materiale rotabile di Pozzuoli, in provincia di Napoli, azienda. Calcinacci sono caduti anche ad Agnano, quartiere di Napoli, nella zona Pisciarelli La scossa è stata avvertita distintamente dai cittadini residenti a Pozzuoli, nei quartieri napoletani di Bagnoli, Agnano, Fuorigrotta, e Pianura, fino ad arrivare a Licola e Quarto, in provincia di Napoli.

Scuole chiuse a Pozzuoli

Le scuole nel comune di Pozzuoli resteranno chiuse nella giornata di oggi martedì 3 ottobre. Lo annuncia il sindaco Gigi Manzoni. "Dopo la scossa delle 22.08 di magnitudo 4.0 - spiega il primo cittadino puteolano - crediamo che sia opportuno ancora una volta sospendere le attività didattiche e le attività sportive scolastiche, per attivare i controlli agli edifici e alle palestre". Le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private resteranno quindi chiuse "per consentire i controlli da parte dei nostri tecnici. Non siete soli, sarete aggiornati su eventuali novità, atteniamoci alle comunicazioni ufficiali", conclude Manzoni.