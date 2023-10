L'Arcidiocesi di Sorrento-Castellammare di Stabia in pellegrinaggio a Lourdes E' la 32esima volta che si svolge la visita sotto la guida del Vescovo Francesco Alfano

L’Arcidiocesi Sorrento Castellammare di Stabia si prepara a vivere il suo XXXII pellegrinaggio a Lourdes dal 9 al 13 ottobre 2023 con i pellegrini che viaggeranno parte in pullman con partenza sabato 7 ottobre, mentre lunedì 9 sarà la volta dei pellegrini che viaggeranno in aereo.

“Quest’anno partiranno 400 pellegrini provenienti da tutta la diocesi. C’è stata una percentuale di incremento notevole rispetto al 2022, non possiamo che essere felici di questo. Siamo grati a quanti ogni anno si affidano al nostro operato, ai collaboratori e ai volontari che scelgono di rinnovare un gesto di fede, la promessa del “camminare insieme” verso la grotta di Bernadette - spiegano gli organizzatori - Anche quest’anno l’organizzazione logistica e pratica, affinché potessimo rispondere alle esigenze di tutti, ha richiesto un lavoro di concerto. L’Ufficio di Pastorale Giovanile e l’Ufficio Comunicazioni Sociali non hanno fatto mancare il loro supporto nella realizzazione e divulgazione del materiale, ma anche nella diffusione del messaggio di Lourdes. Crediamo che il pellegrinaggio sia una condizione dello spirito, uno stato d’animo, il nostro è dunque già cominciato. Il cammino parte dalla nostra casa, dal nostro essere fratelli e sorelle, in viaggio insieme al suo Pastore”.

Il Messaggio del Vescovo Francesco Alfano ai pellegrini

“Carissimi pellegrini,

le parole rivolte dalla Signora a Bernadette il 2 marzo 1858, durante la tredicesima apparizione, guidano il pellegrinaggio diocesano che anche quest’anno ci prepariamo a vivere insieme: “vada a dire ai sacerdoti che si costruisca qui una cappella”. Le abbiamo ascoltate tante volte e potrebbero essere date per scontate, visti i santuari e le chiese costruite una dopo l’altra in più di un secolo e mezzo in questo luogo di intensa spiritualità. Ma non è così. Sono parole incredibilmente attuali e ricche di stimoli per il nostro cammino di fede.

Bernadette riceve un incarico preciso e dovrà svolgere una missione importante: farà così esperienza di una caratteristica costitutiva della Chiesa, che è missionaria dal suo nascere. Non si può tenere per sé una notizia così sorprendente e bella: il Cielo sulla terra, Dio che si intrattiene a parlare con gli uomini come con amici, il Signore Gesù risuscitato con il suo corpo crocifisso e ora nella gloria dove un giorno saremo anche noi. I primi passi dell’annuncio missionario non sono mai così chiari, come non lo furono quel giorno le parole riportate con fedeltà dalla giovane quattordicenne al parroco di Lourdes: “vada a dire ai sacerdoti…”.

Non andiamo dunque in pellegrinaggio per visitare uno spazio sacro in cui incontrare Dio. No, ma sui passi di Bernadette anche noi ci mettiamo in cammino, accompagnati dai nostri sacerdoti, per crescere nella gioia della fede e rispondere all’invito del Signore che ci manda come suoi testimoni nel mondo. Davanti alla Grotta con gente di ogni parte del mondo si riaccende nei nostri cuori la speranza: siamo amati sempre, anche quando c’è buio attorno e dentro di noi. Siamo risorti con Cristo fin dal battesimo, come ci ricorda l’acqua che ininterrottamente sgorga da Massabielle, e grazie al dono dello Spirito siamo diventati luce del mondo, come simbolicamente esprimiamo ogni sera a Lourdes con la fiaccolata. Le parole della Vergine Immacolata diventano per noi ancora più significative, per essere Chiesa viva e credibile: “che si costruisca qui una cappella…”

Martedì 10 ottobre 2023, Mons. Alfano presiederà la preghiera del Rosario alle ore 18 in onda su Tv 2000. Per seguire l'esperienza del pellegrinaggio si può utilizzare questo link.

https://www.diocesisorrentocmare.it/pellegrinaggio-a-lourdes-2023/