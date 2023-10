Crispano: Rapina postino e si impossessa dello scooter Carabinieri arrestano un 32enne

Ha rapinato un dipendente delle poste armato di forbici impossessandosi dello scooter aziendale per poi andare via pensando di averla fatta franca. Peccato per lui che i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Caivano erano sulle sue tracce e lo hanno arrestato.

Siamo a Crispano e la centrale operativa della compagnia caivanese segnala la rapina appena avvenuta. Pochi minuti e la gazzella trova l’uomo decritto dalla vittima e dopo un breve inseguimento lo blocca. Si tratta di un 32enne di Cardito già noto alle forze dell’ordine. L’arrestato - deve rispondere di rapina e resistenza - è stato trasferito in carcere