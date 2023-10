Sequestrata un'altra officina abusiva a Napoli I controlli sono scattati in un'attività a Poggioreale

Un'altra officina abusiva è stata scoperta e sequestrata dagli agenti della polizia municipale di Napoli. In azione gli agenti dell'unitò San Lorenzo, che hanno apposto i sigilli all'attività in zona Poggioreale.

All’interno dell’autofficina sono stati rinvenuti motori, parti meccaniche e oli esausti non correttamente smaltiti e accatastati nei locali.

Oltre alla sanzione penale per la violazione della normativa ambientale, ai danni del titolare della ditta sono stati elevati verbali amministrativi per una serie di violazioni in materia sanitaria, viabile e relative alla salute.

Le auto in sosta all'esterno sono invece state sequestrate perché sprovviste di copertura assicurativa.