Napoli: al setaccio un intero quartiere a Secondigliano Continuano incessantemente i controlli della polizia

Gli agenti del commissariato Secondigliano, con la collaborazione dei Nibbio dell’ufficio prevenzione generale e con il supporto di personale della polizia municipale unità operativa Secondigliano, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Secondigliano.

Il bilancio dell'attività

Identificate 19 persone, di cui 5 con precedenti di polizia, e controllato 8 veicoli di cui uno sottoposto a sequestro amministrativo e contestate 10 violazioni al codice della strada per mancata copertura assicurativa, mancata esibizione dei documenti di circolazione, guida senza patente, mancata revisione periodica, guida con patente diversa da quella prevista, per guida senza casco protettivo e per non essersi fermato all’alt; ancora, sono state ritirate una carta di circolazione e una patente di guida.

Nel corso del servizio, gli operatori hanno effettuato un controllo ad un esercizio commerciale il cui titolare è stato sanzionato amministrativamente poiché sprovvisto delle autorizzazioni per lo svolgimento dell’attività ed altresì denunciato per aver occupato i locali, risultati essere di proprietà del comune.