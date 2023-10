Napoli: Emergenza discariche a cielo aperto ai Quartieri Spagnoli La denuncia dei residenti: "Noi ostaggio degli incivili"

E’ emergenza rifiuti in salita Trinità degli Spagnoli ai Quartieri Spagnoli. Come denunciano alcuni residenti rivoltisi al deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, da alcune settimane si è venuta a formare una discarica costituita da numerosi ingombranti, tra cui materiali come legno e cartone, che cresce giorno dopo giorno.

“Questo quartiere non è soltanto bersaglio di persone senza rispetto e cultura civica ma è anche triste dimora, oramai, di persone anziane, disabili e bambini che quotidianamente vivono questo scempio.

Sarebbe da comprenderne le responsabilità nell’eventualità di ulteriori complicazioni come potenziali incendi, blocco di ambulanze ed eventuali forze dell’ordine. Io almeno mi ritengo fortunata a poter scrivere e a manifestare il disagio ma non ci sono persone altrettanto fortunate come me. C’è chi è anziano, non digitalizzato, disabile e non ha spazi e luoghi in cui manifestare la delusione e il disagio che si vive in questo momento.”- ha spiegato una delle segnalanti.

L'appello

“Abbiamo sollecitato Asia ad intervenire e sgomberare la strada da quei rifiuti molto pericolosi anche per la pubblica sicurezza.”- ha dichiarato Borrelli- “In questa zona- e purtroppo non soltanto qui- quello degli sversamenti abusivi è un fenomeno sin tropo esteso e comune e gli interventi sporadici di bonifica e pulizia non sono certo soluzioni definitive. Serve prevenzione e rieducazione. Da tempo chiediamo l’installazione di video-trappole e l'inasprimento delle sanzioni e delle pene per chi riduce le strade a discariche. Citando Albert Einstein, non possiamo pretendere che le cose cambino, se continuiamo a fare le stesse cose. Ora serve un comportamento ‘diverso’.”.