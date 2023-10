Maxi controlli alla stazione centrale di Napoli: 400 persone identificate Arrestato un 50enne per detenzione illecita di sostanza stupefacente

I poliziotti del compartimento polizia ferroviaria Campania, nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio “Alto Impatto”, a seguito di un’attività di indagine, hanno tratto in arresto un 50enne di origini algerine, con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti della squadra di polizia giudiziaria compartimentale, dopo aver notato nei giorni precedenti un via vai di persone che dalla Stazione di Napoli Centrale si erano dirette nei pressi di via Torino, hanno predisposto un servizio di osservazione in quella zona ed hanno notato il prevenuto prendere della sostanza da un involucro occultato vicino alla rete metallica di un cantiere edile e cederla ad un uomo in cambio di denaro.

Gli operatori sono immediatamente intervenuti bloccando i due soggetti, raccogliendo poi da terra un sacchetto di plastica contenente 61 stecche di hashish per un peso complessivo di 203 grammi.

In seguito a perquisizione personale il 50enne è stato trovato in possesso di 335 euro, mentre l’acquirente è stato segnalato alla Prefettura ai sensi dell’art.75 DPR 309/90.

Ancora, su disposizione del PM di turno l’indagato è stato tradotto presso il carcere di Poggioreale.

Oltre 400 in totale le persone identificate nel corso del servizio, di cui 71 con precedenti di polizia.

Infine, ad un 29enne napoletano è stato notificato un ordine di allontanamento dall’area ferroviaria, poiché sorpreso a vendere amuleti senza la prevista autorizzazione dell’ente ferroviario, ostacolando l’accessibilità e la fruizione alla predetta infrastruttura