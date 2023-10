Torre del Greco:bimbo di 2 anni in shock anafilattico, i carabinieri lo salvano La madre e lo zio del piccolo si sono avvicinati alla gazzella dei carabinieri per chiedere aiuto

Una donna chiede aiuto per suo figlio in shock anafilattico, i carabinieri non ci pensano su due volte e corrono in ospedale. Ora è salvo il bambino di 2 anni di Torre del Greco (Napoli) soccorso nel pomeriggio di ieri in piazza Palomba, nella cittadina del corallo.

La madre e lo zio del piccolo si sono avvicinati alla gazzella della compagnia carabinieri di Torre del Greco per chiedere aiuto.

Il bambino respirava a fatica ed era in shock anafilattico. Nonostante una notifica da effettuare, i carabinieri hanno accolto in auto la donna con il bimbo e hanno effettuato la disperata corsa verso il vicino ospedale Maresca di Torre del Greco. Due chilometri o poco più di traffico, che però sono serviti a salvare la vita del piccolo. Subito soccorso e stabilizzato, il bimbo è stato trasferito all'ospedale Santobono di Napoli per ulteriori controlli. In serata è stato dimesso e ora è casa e sta bene.