Cobret, crack e cocaina: blitz alla Vela Celeste di Scampia Due arresti per spaccio, trovate 128 dosi pronte

Cobret, crack e cocaina suddivise in 128 dosi pronte per la vendita. Sono queste le sostanze stupefacenti che i carabinieri della stazione di Scampia hanno sequestrato in un blitz alla Vela celeste. La droga era in possesso di due uomini, il 22enne Ivan Iandolo e il 49enne Paolo Agliata, già noti alle forze dell'ordine, fermati e perquisiti dopo un tentativo di fuga e una breve colluttazione con i militari. I due uomini, arrestati per detenzione di droga e resistenza a pubblico ufficiale, erano anche in possesso di 650 euro ritenuti proventi del reato. Durante i controlli, sempre nella Vela celeste, i carabinieri hanno denunciato per detenzione di droga a fini di spaccio altre 2 persone. Hanno 29 e 26 anni