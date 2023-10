Borgo Sant’Antonio Abate: chiuso circolo sociale e ricreativo per 30 giorni Provvedimento del questore di Napoli su proposta del commissariato Vicaria Mercato

Il questore di Napoli, su proposta del commissariato Vicaria Mercato, ha disposto la sospensione per la durata di 30 giorni dell’attività relativa ad un circolo sociale e ricreativo di via Cesare Rosaroll.

In particolare, gli agenti hanno accertato, anche attraverso l’acquisizione di video degli impianti di videosorveglianza che, lo scorso 16 agosto, a seguito di una lite scaturita per futili motivi, una persona era stata aggredita all’interno del locale.

Inoltre, ad ottobre del 2022 i militari del nucleo radiomobile carabinieri di Napoli erano intervenuti nello stesso locale a seguito di una lite per futili motivi avvenuta tra diverse persone due delle quali erano rimaste ferite mediante l’utilizzo di un’arma da punta e taglio.

Ancora, già nel febbraio 2020 il questore di Napoli aveva disposto la sospensione per 15 giorni del circolo sempre per episodi di violenza. Il provvedimento è dunque finalizzato a scongiurare un concreto pericolo per l’ordine pubblico e per la sicurezza dei cittadini.