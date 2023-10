Furgone per street food abusivo e con 40 kg di cibo avariato: multa e sequestro Intervenuti gli agenti di Polizia e personale Asl

Gli agenti del Commissariato San Ferdinando di Napoli, con la collaborazione di personale dell’Asl Napoli 1, hanno controllato un food truck che è stato sanzionato per occupazione abusiva di suolo pubblico, per irregolare compilazione delle schede di autocontrollo HCCP, e per carenze igienico-sanitarie. Gli agenti hanno infatti sequestrato 40 kg circa di alimenti trovati in pessimo stato di conservazione, multandolo per 5mila euro. Anche il veicolo usato per l’attività di ristorazione era sprovvisto di revisione per cui è stato multato anche per violazione del codice della strada