Strappano cellulare dalle mani di un ragazzino: arrestati in due L'episodio è avvenuto sotto gli occhi dei carabinieri

Hanno 41 e 50 anni i due uomini arrestati per rapina impropria dai Carabinieri della Compagnia Centro e da quelli della Compagnia Speciale di Napoli. In sella ad uno scooter hanno strappato il cellulare dalle mani di un ragazzino e sono fuggiti.

I militari della compagnia speciale erano poco distanti e hanno visto tutto. Hanno bloccato loro la via di fuga e dopo una breve ma violenta colluttazione, li hanno ammanettati. I due sono ora in carcere, in attesa di giudizio.

Non solo questo nel servizio di controllo del territorio organizzato nel cuore del capoluogo campano, nei quartieri spagnoli e nella zona Universitaria, durante le notti di movida sempre affollata di giovani e turisti.



Denunciato un 19enne ucraino perché sorpreso in strada con un coltello. Un 16enne e addirittura un 13enne risponderanno di guida senza patente. In momenti separati sono stati trovati alla guida di una moto. 5 i parcheggiatori abusivi denunciati, tutti concentrati lungo la riviera di Chiaia.

Segnalati alla prefettura 5 giovani, 3 di questi minorenni. Addosso hashish per uso personale. 21 le contravvenzioni al cds, 14 gli scooter sequestrati I controlli continueranno anche nei prossimi giorni.