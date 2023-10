Allarme bomba in Piazza Municipio a Napoli: artificieri all'opera Un trolley abbandonato nei pressi della fontana del Nettuno

Con la ripresa delle tensioni in medioriente bisogna essere prudenti e tenere gli occhi aperti. Per questo stamane, quando è stato notato quel trolley nella fontana di Nettuno, proprio davanti al palazzo del Comune, subito è scattato l'allarme bomba. Una valigia sospetta a piazza Municipio e, a scopo precauzionale, sarà fatto brillare dagli artificieri che si stanno recando sul posto. Secondo quanto si apprende, è probabile che oltre alla recinzione dell'area, già predisposta, ci sarà una breve limitazione del passaggio nell'area di piazza Municipio, per evitare eventuali problemi di ordine pubblico.

Allarme rientrato. E' arrivato il proprietario del trolley, che è stato identificato dalle forze dell'ordine presenti.