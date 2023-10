Cadavere sotto lo stadio Maradona: aveva tentato di scavalcare Trovato il corpo di un uomo di 42 anni sotto il settore II

Il cadavere di un uomo di 42 anni è stato rinvenuto in un parcheggio sottostante lo stadio Maradona di Napoli dove, nella serata di ieri, si è disputata la partita casalinga con il Milan. Il corpo senza vita è stato scoperto dopo le 2 all'interno di un'area abbandonata sotto il settore ospiti dell'impianto sportivo. Secondo la ricostruzione compiuta dalla polizia, la vittima, un incensurato originario di Bacoli, aveva tentato di scavalcare per poter accedere agli spalti, ma è precipitato da un'altezza di 20 metri morendo sul colpo.

Secondo la ricostruzione fornita da un amico della vittima alla polizia, in due, senza biglietto, volevano entrare allo stadio per assistere alla partita del Napoli contro il Milan e stavano attraversando un cunicolo. L'amico della vittima si e' visto ostruire l'accesso per la caduta di una trave e ha desistito. Il 42enne e' passato ma, dopo essersi arrampicato, e' caduto da un'altezza di circa 20 metri finendo al suolo