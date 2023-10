Bomba ecologica tra Arzano e Secondigliano: è allarme Discariche a cielo aperto fuori al campo nomadi. La denuncia di Borrelli

Una vera e propria bomba ecologica quella che rischia di scoppiare tra Arzano e Secondigliano li dove sorge un campo nomadi.

A documentare la situazione di cumuli di rifiuti e discariche a cielo aperto è stato un automobilista che si è rivolto al deputato dell’alleanza Verdi-sinistra Francesco Emilio Borrelli:

"Nei pressi prima della rotonda di Arzano, fuori al campo c'è una discarica a cielo aperto che sta arrivando per strada. C'è una puzza indescrivibile.”.

“La situazione è gravissima. Bisogna intervenire al più presto bonificando l’area prima che i rifiuti vengano dati alle fiamme, come già successo altre volte.

A quel punto il danno ambientale sarebbe enorme.“ - dichiara Borrelli -“Questi campi vanno smantellati una volta per tutte. Non esistono altre soluzioni possibili anche per tutelare i bambini che vivono in condizioni indecenti. Inoltre è necessario un giro di vite importante contro gli sversamenti abusivi, bisogna monitorare costantemente le aree maggiormente a rischio e prevedere pene molto più severe per chi inquina e sversa rifiuti in maniera illecita e pericolosa. ”