Mega rissa durante il torneo Under 16: botte da orbi tra madri e padri Si sono colpiti con calci, schiaffi, pugni e persino con le cinture mentre i loro figli litigavano

Prima gli insulti verbali, poi le violenze, che esplodono in campo, protagonisti alcuni ragazzi minorenni, ma soprattutto fuori, tra un gruppo di genitori che danno il via a una mega rissa. È successo nella giornata di ieri durante una partita di calcio tra le squadre Campanile e Puteolana 1909, iscritte al girone L del torneo regionale Under 16. Tutto è stato ripreso in un video, poi diffuso dal deputato dell'Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli. "La rissa - spiega il parlamentare - è partita in campo tra giocatori, per falli e proteste, e poi si è scatenata fuori tra gli adulti. Alcuni genitori invece di sedare gli animi se le sono date di santa ragione dando un pessimo esempio alle nuove generazioni e svilendo la funzione nobile dello sport".