Scippano Rolex dal polso di turisti cinesi: arrestati due napoletani/VIDEO Ripresi dalle telecamere prima e dopo la preparazione del colpo

Nelle prime ore della mattinata odierna, i carabinieri della compagnia Napoli Centro hanno eseguito due misure cautelari personali, uno in carcere ed uno agli arresti domiciliari, con applicazione di braccialetto elettronico, emesse dal gip del tribunale di Napoli su richiesta della Procura della Repubblica di Napoli – VII sezione indagini, competente in materia di “Sicurezza urbana”, nei confronti di un 41enne ed un 33enne napoletani, entrambi noti alle forze dell’ordine, gravemente indiziati del reato di furto con strappo pluriaggravato.

L'indagine

L’attività d’indagine, svolta dal nucleo operativo della compagnia sotto il coordinamento dalla procura partenopea, ha permesso di accertare che i due, la mattina del 3 luglio 2023, a bordo di uno scooter, travisati da caschi, avevano “scippato” gli orologi - di pregio e del valore complessivo di 40mila euro – indossati al polso da due turisti cinesi, in quel momento intenti a passeggiare lungo la centrale via Toledo in compagnia dei figli minorenni.

Il provvedimento eseguito è una misura cautelare coercitiva, disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione, e i destinatari della stessa sono persone sottoposte alle indagini e quindi presunte innocenti fino a sentenza definitiva.