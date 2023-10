Napoli: raid vandalico negli spogliatoi femminili della clinica ostetrica È il secondo in pochi giorni. Borrelli: "Necessario adottare misure di sicurezza"

E’ stato un vero e proprio raid vandalico quello subito negli spogliatoi femminili della clinica ostetrica e ginecologica Aou L.Vanvitelli di Napoli.

Le dipendenti al loro arrivo hanno trovato gli armadietti divelti, gli effetti personali gettai e sparsi ovunque e si sono accorte che alcuni oggetti erano stati rubati. L’atto vandalico segue quello di alcuni giorni fa negli spogliatoi maschili.

“Quello che sta accadendo alla clinica ostetrica è qualcosa che deve far scattare il campanello d’allarme. Per cui chiediamo alla direzione sanitaria di provvedere ad adottare quelle misure di sicurezza necessarie a controllare gli ingressi e le uscite negli spogliatoi. Inoltre ci auguriamo che i responsabili di questi insani e vigliacchi gesti possano essere presto individuati.” - ha dichiarato il deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borelli - “E’ altrettanto urgente garantire al personale sanitario di tutte le strutture quella sicurezza per poter lavorare con serenità. Il governo aveva promesso delle misure che vanno messe in atto in toto.”.