Agguato a Pianura: 25enne gambizzato in strada, è in pericolo di vita E' giallo sul movente del ferimento. La vittima gravissima al Cardarelli.

È ricoverato in gravi condizioni ed è ancora in pericolo di vita Luca Mangiapia, 25enne del quartiere Pianura con piccoli precedenti alle spalle. Stanotte, il 25enne è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli di Napoli con una ferita da arma da fuoco a una gamba. Dai primi accertamenti medici è emerso che il proiettile gli aveva reciso l'arteria femorale e il 25enne aveva perso molto sangue. Il paziente è stato immediatamente sedato e operato d'urgenza. Le sue condizioni sono gravi ed è tuttora ricoverato in prognosi riservata. Sul caso indagano i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli, intervenuti presso il pronto soccorso del Cardarelli, e i loro colleghi del Vomero. La dinamica al momento è sconosciuta, così come il luogo dove è avvenuto il ferimento.