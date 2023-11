Giocattoli e maschere di halloween, maxi sequestro della guardia di finanza Sigilli ad oltre 100mila prodotti contraffatti o non sicuri: 12 persone nel mirino

Oltre 100mila prodotti contraffatti o non sicuri, tipici della festa di halloween, sono stati sequestrati dalla guardia di finanza di Napoli. Sigilli ad oltre 100mila prodotti tra costumi, mascherine, giocattoli e palloni.

Gli articoli sono risultati privi delle certificazioni minime di sicurezza e di indicazioni per l’utilizzo, e quindi dannosi per la salute del consumatore, soprattutto dei più piccoli.

Sono 12, in totale, gli esercenti finiti nel mirino delle fiamme gialle: per 4 di essi è scattata anche la denuncia penale per frode in commercio. Tutti gli altri invece sono stati segnalati alla Camera di commercio.

A Napoli, in pieno centro, i baschi verdi hanno individuato un deposito con oltre 20mila articoli contraffatti gestito da un senegalese che - insieme a 2 connazionali - provvedeva allo smistamento dei prodotti nelle zone maggiormente frequentate dai turisti.

Altri 73mila considerati non sicuri e dannosi per la salute sono stati sequestrati in un negozio della zona industriale di Napoli, gestito da un cittadino cinese.

Attività di controllo che hanno interessato anche i quartieri di Poggioreale e Barra e il comune di Portici, dove i militari hanno apposto i sigilli - complessivamente - a più di 5mila articoli.

Stesso destino per altri 8mila pezzi recuperati in una serie di controlli tra Pozzuoli, Casalnuovo di Napoli, Nola e Santa Maria la Carità in 5 distinte attività commerciali.