Camorra, Riesame conferma il carcere per il boss Di Lauro: è il capo della cosca Il boss di Secondigliano arrestato dai carabinieri del Ros per investimenti illeciti del clan

Il Tribunale del Riesame di Napoli ha confermato il carcere per Vincenzo Di Lauro, il boss di Secondigliano (Napoli) arrestato dai carabinieri del Ros per investimenti illeciti del clan.

I giudici, accogliendo in parte le istanze degli avvocati Antonio Abet e Andrea Lucchetta, non ha ritenuto sussistenti l'ipotesi relativa all'esistenza di un'associazione autonoma finalizzata alla turbativa d'asta e due su quattro reati relativi agli stupefacenti, ma resta dentro perche' ritenuto il vertice della cosca fondata dal padre Paolo e per i traffici di sigarette di contrabbando, di droga e nel reimpiego dei fondi frutto di quelle attivita' in attivita' lecite e illecite.