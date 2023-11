Lacco Ameno, nasconde in casa oltre 1 kg di hashish: arrestato Le manette sono scattate ai polsi di un 24enne

Gli agenti del commissariato di Ischia, hanno controllato un’abitazione in via provinciale Lacco Fango a Lacco Ameno dove hanno rinvenuto, nella camera da letto, 12 panetti di hashish del peso complessivo di circa 1 kg e 200 grammi, un bilancino di precisione, un coltello a serramanico, un taglierino ancora intriso della stessa sostanza, diverso materiale per il confezionamento della droga e una pistola a salve calibro 8 priva di tappo rosso.

Pertanto, un 24enne di Lacco Ameno con precedenti di polizia è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.