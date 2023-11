Lotta ai parcheggiatori abusivi a Napoli: due denunce Controlli della polizia nel centro storico

Gli agenti del commissariato Decumani con personale della polizia locale, hanno effettuato un servizio di controllo del territorio finalizzato a contrastare l’attività illecita dei parcheggiatori abusivi nel centro storico di Napoli.

Nel corso dell’attività, ed in particolare in piazzetta Arcangelo Scacchi, sono state denunciate due persone poiché sorprese ad esercitare l’attività di parcheggiatore abusivo.

Inoltre, sono stati elevati 5 verbali di Polizia Urbana, di cui 2 per passi carrabili non autorizzati, uno per occupazione di suolo pubblico e 2 per autorimesse abusive e contestate 38 violazioni del Codice della Strada con conseguente rimozione forzata di 7 veicoli.