Veicoli abbandonati, scatta la maxi bonifica tra Capodimonte e corso Umberto Rimosse 22 vetture diventate discariche a cielo aperto

Nuovo blitz della polizia locale di Napoli - in collaborazione con la polizia - contro i veicoli abbandonati o in sosta vietata. L'intervento è scattato è in via Capodimonte ed ha portato alla rimozione di 22 veicoli tra auto e moto.

Quasi tutti lasciati a se stessi (e diventati ricettacolo di rifiuti), ma c'erano anche moto e auto sprovviste di assicurazione, i cui proprietari sono stati sanzionati.

L'altro intervento è scattato a ridosso di corso Umberto. In questo caso sono state chiuse due autorimesse abusive e multati altrettanti parcheggiatori abusivi. Sanzioni inoltre per due passi carrabili non autorizzati e un'occupazione di suolo.

Complessivamente sono stati 38 i veicoli rinvenuti lungo l'itinerario e verbalizzati perché senza assicurazione o in sosta vietata. Per 7 di essi si è reso necessario l'intervento del carro attrezzi.