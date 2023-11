Sorpreso a rubare in un negozio di abbigliamento, preso Denunciato un 45enne, bloccato dai dipendenti dell'attività

Un 45enne napoletano è stato denunciato per furto aggravato. L'uomo è stato sorpreso dai dipendenti di una nota catena di abbigliamento della città mentre provava a portare via alcuni capi di vestiario.

La refurtiva è stata recuperata e restituita al direttore dell'esercizio commerciale, che ha sporto denuncia agli agenti della polizia locale. L'intervento è scattato in via Monteoliveto.

In un'altra operazione di controllo del territorio, invece, gli agenti hanno sequestrato 7 biciclette e 2 monopattini in via Nolana. L'uomo che li proponeva in vendita si è dato alla fuga alla vista dei vigili.