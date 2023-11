Porta Capuana a Napoli, sorpreso con la droga: arrestato Le manette sono scattate ai polsi di un 43enne

I falchi della squadra mobile, nell’ambito dei servizi all’uopo predisposti, hanno notato in vico Cappella a Pontenuovo, un via vai di persone entrare ed uscire da un’abitazione.

Preso atto di quanto scorto, gli agenti hanno predisposto un servizio di osservazione e, dopo aver seguito un soggetto sospetto, hanno notato che lo stesso si era recato nell’appartamento dove ad attenderlo c’era un uomo che gli ha consegnato qualcosa in cambio di denaro.

Gli operatori, sono prontamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso bloccando sia l’indagato che acquirente; quest’ultimo è stato trovato in possesso di un involucro contenente 0,16 grammi di cocaina appena acquistata, mentre il prevenuto è stato trovato in possesso di un involucro con 0,2 grammi della stessa sostanza e di 60 euro.

Pertanto, un 43enne di origini romene con precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti; l’acquirente, un 33enne marocchino irregolare sul territorio nazionale, è stato, invece, denunciato per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato nonché sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.