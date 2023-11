San Carlo Arena, sorpresa con la droga: la polizia denuncia una 42enne Rinvenuto, nell’intercapedine del vano ascensore, un borsone con circa 700 euro

Gli agenti del commissariato San Carlo Arena e della Squadra Mobile, hanno effettuato un’operazione antidroga all’interno di uno stabile in via Arenaccia.

L’attività dei poliziotti ha avuto positivo riscontro in quanto hanno rinvenuto, nell’intercapedine del vano ascensore, un borsone con 618.580 euro e un jammer (abbattitore di segnale).

Inoltre, gli operatori hanno effettuato un controllo, nello stesso edificio, presso l’appartamento di una donna dove hanno trovato, nella camera da letto, una busta con altri 15.055 euro e un monitor che riproduceva le immagini registrate da 4 telecamere collegate ad un sistema Dvr (impianto di videosorveglianza) che inquadrava sia la pubblica via che l’interno dello stabile; ancora, nel garage in uso alla prevenuta, hanno ritrovato due buste contenenti circa 7,855 kg di cocaina, 7 panetti di hashish del peso complessivo di circa 278 grammi, 2 bilance e diverso materiale per il confezionamento della droga. Pertanto, una 42enne napoletana, è stata denunciata per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.