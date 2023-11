Guida in stato d'ebbrezza e alterazione da stupefacenti: controlli della polizia Dispositivo formato da sette pattuglie della sezione polizia stradale di Napoli e Nola

Sono stati intensificati i servizi della polizia, volti al contrasto del recrudescente fenomeno della guida sotto l’effetto di droga ed alcool.

Il dispositivo formato da sette pattuglie della sezione polizia stradale di Napoli e del distaccamento polizia stradale di Nola, si è svolto nella Piazza Vanvitelli del comune di Napoli.

Gli operatori della polizia hanno così provveduto alla verifica dello stato di ebbrezza di 69 persone e contestate 17 infrazioni al codice della strada di cui un verbale per la guida sotto l’effetto di alcool (articolo 186 cds) e tre per la mancanza della prescritta copertura assicurativa (articolo 193 cds), con conseguente sequestro dei veicoli, tre per la guida di veicolo senza uso della cintura di sicurezza, ed altre infrazioni al codice della strada, procedendo contestualmente al ritiro di una patente di guida, a tre carte di circolazione nonché alla decurtazione dei relativi punti delle patenti per i motivi sopra indicati.

La guida sotto l’effetto di alcool e droga, oltre a costituire una violazione sanzionata severamente dal codice della strada e dal codice penale, è causa principale, insieme all’alta velocità, dell’elevato numero di incidenti stradali gravi, spesso con esito mortale.

Una attività non solo finalizzata a garantire la sicurezza degli automobilisti che si muovono sulle strade, ma anche volta ad intensificare i controlli di legalità in materie particolarmente sensibili e sentite dalla collettività.